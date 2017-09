Peugeot 208, 2008 i DS 3 Crossback dobijaju električne verzije

PSA Grupa nastavlja elektrifikaciju svojih modela te za 2019. godinu priprema dva potpuno električna modela, a to su Peugeot 208 i DS 3 Crossback.

Zvaničnici grupacije su otkrili planove proizvodnje investitorima ranije ove sedmice, a prema tim informacijama Peugeot će novu generaciju modela 208 predstaviti u septembru 2019. godine te je ponuditi kao električno vozilo s dometom oko 300 km. Naravno, verzije s konvencionalnim motorima će biti dostupne.



Nekoliko mjeseci prije toga će luksuzni brend DS predstaviti električni DS 3 Crossback, nasljednika današnjeg modela DS 3. To će biti prvi od mnogih električnih DS-ovih automobila planiranih za narednih nekoliko godina. Konačno, Peugeot će 2020. godine predstaviti svoj novi potpuno električni model, a to će biti električna verzija subkompaktnog crossovera, modela 2008.



U međuvremenu se nastavlja rad na ponudi plug-in hibridnih vozila, među kojima su tri SUV-a bazirana na istoj EMP2 platformi, a to su DS 7 Crossback, Peugeot 5008 i Citroen C5 Aircross. PSA planira do 2023. godine na tržište plasirati sedam plug-in hibridnih i četiri potpuno električna modela.



PSA trenutno ima nekoliko električnih automobila uključujući Citroen C Zero, Peugeot iOn, Citroen e.Mehari te električne verzije kombija Peugeot Partner i Citroen Berlingo.



"DS ulazi na tržište električnih automobila. Do 2025. godine će više od trećine DS-ovih vozila biti hibridi ili električni automobili. Modeli visokih performansi će biti hibridne verzije, a prvi od njih će biti DS 7 Crossback E-Tense s 300 KS", izjavio je jedan od direktora DS-a Eric Apode.