Na videoservisu YouTube je objavljen video koji pokazuje kako izgleda vožnja BMW-om M2 na stazi Nurburgring u Njemačkoj.

Na videoservisu YouTube je objavljen video koji pokazuje kako izgleda vožnja BMW-om M2 na stazi Nurburgring u Njemačkoj.

Svima je poznato da je BMW M2 veoma zanimljiv, uzbudljiv i zabavan automobil, a mnogi entuzijasti tvrde da je naslijedio performanse klasičnog modela M3.



Prošle godine je tuner Manhart proslavio svoju 30. godišnjicu te je "džepnu raketu iz Minhena" učinio još snažnijom. Prva verzija Manhartovog modela M2 s 3,0-litarskim V6 motorom je razvijala 450 KS, no, to očigledno nije bilo dovoljno, pa je taj motor zamijenjen onim iz modela M4, koji je tuniran na 630 KS. Tako je "rođen" MH 630.



Bilo je to prije godinu dana, a Manhart je odlučio da pokaže svijetu da je automobil još uvijek tu te ga je provozao na Nurburgringu. Za ovu priliku je automobil vjerovatno malo dorađen.



Video je objavljen na YouTubeu, ali nažalost ne prikazuje cijeli krug. Ipak, vidi se da je zabilježena maksimalna brzina od 250 km/h. Prema mjerenju prikazanih sektora, vjeruje se da je BMW prešao stazu za manje od 8 minuta uprkos tome što su na njoj bili i drugi automobili.