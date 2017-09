Dugoočekivana BMW-ova Serija 8 uskoro stiže, nedavno je primijećena na Nurburgringu gdje je demonstrirala svoje performanse prije zvaničnog debija, a koncept koji je predstavljen u maju nudi ideju kako će produkcijski model izgledati. Sada su se pojavila dva rendera, koja nagovještavaju izgled coupea i kabrioleta.

Dugoočekivana BMW-ova Serija 8 uskoro stiže, nedavno je primijećena na Nurburgringu gdje je demonstrirala svoje performanse prije zvaničnog debija, a koncept koji je predstavljen u maju nudi ideju kako će produkcijski model izgledati. Sada su se pojavila dva rendera, koja nagovještavaju izgled coupea i kabrioleta.

BMW-ova Serija 8 i još uvijek nepotvrđeni kabriolet su dobili rendere, coupe je veoma sličan konceptu, uključujući spuštajuću liniju poklopca motora te prednju masku agresivnog izgleda. Mora se priznati da render prikazuje automobil koji je spreman za proizvodnju.Kada je riječ o kabrioletu, on posjeduje gotovo iste linije, no, naravno, nema krova. Bubrežasta rešetka je i dalje tu, kao i niski usisnik zraka kojem s bočne strane dolaze dva manja. Prednja maska izgleda elegantno.Sve u svemu, nova Serija 8 obećava da će biti coupe fantastičnog izgleda inspirisanog coupeom Serije 6.Još uvijek nije poznato kada će debitivati nova Serija 8, no, produkcijska verzija će se pojaviti naredne godine, kada će početi njena prodaja. Misterija je i ponuda motora, ali su iz BMW-a su rekli da će platforma omogućiti brojne opcije, od 2,0-litarskog četverocilindričnog motora, pa do 6,6-litarskog V12 motora s turbopunjačem.Bez obzira na motore, sigurno je da će Serija 8 biti sportski automobil, što je obećao direktor dizajna Adrian van Hooydonk. Poznato je i da će posjedovati stražnje sjedište. Nakon što se pojavi standardna Serija 8 naredne godine, stići će i snažniji M8, koji je također primijećen na testiranju na Nurburgringu.O cijeni zasad nema informacija.