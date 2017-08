Ovako bi izgledao Volkswagenov T-Roc GTI

Kompanija Volkswagen je jasno poručila da su samo modeli up!, Polo i Golf vrijedni GTI tretmana, kao i da planova za GTI verzije Passata i Touarega zasad nema, no, to nije spriječilo maštu X-Tomi Designa da virtuelno kreira T-Roc GTI svega nekoliko dana nakon male svjetske premijere ovog crossovera.

Potpuno izmišljena sportska verzija Volkswagenovog T-Roca bi dobila 2,0-litarski motor s turbopunjačem, koji koristi Golf GTI, a koji razvija 345 KS. Iako od GTI verzije nema ništa, VW ipak razmišlja o prospektima modela T-Roc R s motorom iz Golfa R, koji isporučuje 310 KS.



Predsjednik VW-a Herbert Diess je ranije priznao da mu se sviđa ideja o T-Rocu R s pogonom na sva četiri točka i mnogo snage. Autocar piše da je kompanija od svojih inžinjera zatražila da počnu projekt, a ako dobije "zeleno svjetlo", T-Roc R će se na tržištu pojaviti poslije Tiguana R, modela koji će navodno pokretati 2,5-litarski motor iz Audija RS3.



Prodaja T-Roca počinje krajem ove godine, a bit će izložen na Sajmu automobila u Frankfurtu u septembru. Ako R verzija bude odobrena, vjerovatno je nećemo vidjeti prije 2019. godine.