U Skradinu pored Šibenika je proteklog vikenda počela nova sezona Šampionata BiH na brdskim stazama. Ova trka poznata je po vrhunskoj organizaciji, a ove godine je podignuta na još viši nivo. Ukupno 21 takmičar iz BiH stigao je u Skradin, što je odličan broj za jednu gostujuću trku.

Bakir Hadžić (Foto: Ivan Dujić)

Slaviša Riđešić (Foto: Ivan Dujić)

Harun Hadžić (Foto: Ivan Dujić)

U ukupnom poretku trke za Šampionat Bosne i Hercegovine uvjerljiv je bio Suad Hota čija je Lancia Delta ovaj put funkcionisala savršeno pa je tako zabilježio još jednu pobjedu u ukupnom plasmanu, ali i u klasi najsnažnijih automobila. U ovoj klasi nastupio je i prošlogodišnji šampion Sanel Ćehić, ali je odustao zbog tehničkih problema na njegovoj Subaru Imprezi. Njegovim odustajanjem put ka drugoj poziciji bio je otvoren Edisu Hadžipašiću kojem je ovo bila druga trka u karijeri. Treće mjesto je zauzeo Alem Semanić u Audiju A4.U ukupnom poretku na drugo mjesto stigao je Salih Ljubijankić koji ove godine s Hondom Civic Type R nastupa u klasi E1-16, tačnije hobi automobila s motorima zapremine do 2.000 ccm. Odličnom vožnjom Salih Ljubijankić je uz drugo mjesto u generalnom poretku trke došao i do pobjede u klasi, ispred višestrukog šampiona Bakira Hadžića u Hondi Integri, dok je na treće mjesto stigao prošlogodišnji šampion ove klase Nihad Seferagić u Volkswagen Polu.Tijesna borba se vodila u klasi E1-15 gdje se aktuelni prvak Hasan Ljubijankić morao znatno više potruditi da osvoji prvo mjesto jer mu je Jasmin Hrnić "disao za vratom". Više sportske sreće imao je Ljubijankić, a pobjeda je otišla u njegove ruke za samo 0.043 sekunde! Treće mjesto je osvojio Asmir Halilagić u VW Golfu.U klasi N2 nije bilo iznenađenja. Prošlogodišnji prvak Slaviša Riđešić je nastavio koračati pobjedničkim putem i ove godine pa je tako slavio sigurnu pobjedu. Drugoplasirani je bio Dejan Vujasin, dok se na najnižem stepeniku pobjedničkog postolja našao Sarajlija Engin Beširević kojem je ovo bila prva brdska trka u novom automobilu.Klasom N3 je dominirao samo jedan vozač. Harun Hadžić je upisao dominantnu pobjedu u Šampionatu BiH ispred Krešimira Bodnaruka i Fuada Smajića. Njegov rezultat je još veći ako u obzir uzmemo da je bio uvjerljivo najbrži od svih takmičara na trci u toj klasi, uključujući dakle i takmičare iz Hrvatske. To je rezultat koji mu daje vjetar u leđa za nastavak sezone i nove pobjede.Kompletne rezultate brdske trke Skradin 2017. možete pogledati OVDJE Naredna trka Šampionata BiH na brdskim stazama se vozi u Crnoj Gori, na čuvenoj stazi Kotor-Trojica 27. i 28. maja 2017. godine.