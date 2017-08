Cayenne treće generacije bit će predstavljen 29. augusta, a do konačne produkcijske verzije testni su modeli u točkovima "sakupili" 4,4 miliona testnih kilometara.

Cayenne treće generacije bit će predstavljen 29. augusta, a do konačne produkcijske verzije testni su modeli u točkovima "sakupili" 4,4 miliona testnih kilometara.

Jedna od glavnih zvijezda na predstojećem Sajmu automobila u Frankfurtu bit će treća generacija Porscheovog SUV-a Cayenne koji je u prethodne dvije generacije (od 2002. godine do danas) pronašao put do 760.000 kupaca širom svijeta.



Podgrijavajući atmosferu uoči predstavljanja koje je zakazano za 29. august, Porsche je ponudio nekoliko fotografija s testiranja prototipa i pretprodukcijskih verzija novog Cayenna koje su snimljene na različitim podlogama i u različitim klimatskim uslovima, a u njemačkoj kompaniji naglašavaju da su testni automobili zbirno prešli 4,4-miliona kilometara na različitim kontinentima i pri temperaturama zraka od -45 do 50 stepeni celzija.



U cilju osiguravanja besprijekornog kvaliteta i pouzdanosti, što kupci Porschea itekako cijene, automobili su morali proći i ekstremne testove u ekstremnim uslovima, iako je malo vjerovatno da će se budući vlasnici ikada naći u takvim situacijama, a pojedini testni primjerci su za samo nekoliko mjeseci prevalili na različitim podlogama i u različitim uslovima čak 240.000 kilometara. Cayenne je poprilično mnogo vremena proveo i na različitim stazama među kojima su bile staze Nardo, Hockenheim i, naravno, Nürburgring Nordschleife.



Zasnovan na evolutivnom dizajnu druge generacije, znatno lakši novi Cayenne platformu dijeli s modelima A7 (Audi), Bentayga (Bentley) i budućim Touaregom (VW). Na vrhu će biti hibridni model Turbo S E-Hybrid sa skoro 700 KS.



Nakon augustovske online prezentacije novi će Cayenne premijerno biti predstavljen pred publikom na Sajmu automobila u Frankfurtu, a u evropskim bi prodajnim salonima trebao biti prije kraja godine.