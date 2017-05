Nova limuzina Insignia Grand Sport i karavan Sports Tourer naslijedile su DNK svojih prethodnika i nastavljaju bogatu tradiciju Opelovih modela s vrha ponude. Zvaničnom promocijom i probnim vožnjama nova Insignia stigla je i na tržište Bosne i Hercegovine.

Rezultati govore sami za sebe. Insignia Grand Sport izgleda vitkije koliko i jeste lakša. Nova generacija ima ukupno 175 kg manje, a novi Sports Tourer čak do 200 kg manje od prethodnog modela. Dok je međuosovinski razmak njene posve nove arhitekture narastao za 92 mm, prednji i stražnji prevjes znatno su smanjeni, a trag kotača proširen za 11 mm. To Insigniji Grand Sport daje proporcije koje su karakterističnije za automobile s pogonom na stražnje kotače iz viših klasa. 29 mm niža spuštajuća linija krova, istaknuta rešetka s tankim prednjim svjetlima i elegantna silueta podsjećaju na četverovratni kupe. Novi Grand Sport izgleda doista elegantno: krasi ga vrhunski koeficijent otpora zraka od 0,26, što ga čini jednim od najaerodinamičnijih vozila u klasi.Nova Insignia Grand Sport preuzela je brojne elemente od sportske studije Monza Concept, ali Insignia Sports Tourer to je odvela korak dalje. Novi model izgleda puno sportskije i agilnije. Njen robustan stav dodatno naglašavaju veći međuosovinski razmak, smanjen prednji prevjes i širi prednji i stražnji trag kotača. Opelova oštrica koja počinje kod prednjih vrata i diže se prema stražnjim pomaže voditi pogled s prednjeg na stražnji dio. Kromirana oštrica prozora izravno inspirirana jednim od legendarnih dizajnerskih elemenata Monze Concept dinamički se spaja s LED stražnjim svjetlima i vizualno spušta samo 1.500 mm visoku Insigniju Sports Tourer, dajući joj još sportskiji izgled. Srebreni krovni nosači (standardni u svim nivoima opreme) naglašavaju taj visokokvalitetni dizajn.Zapremina prtljažnika Insignije Grand Sport od 490 do 1.450 litara prilično je impresivna, dok novi Sports Tourer nudi maksimalno 1.665 litara, što je više od 130 litara više od prošlog modela. A izvrsnu vidljivost pruža opcionalni panoramski krovni prozor dimenzija 1400 x 860 mm koji se proteže iznad glava putnika na zadnjoj klupi.Portfelj motora počinje s novoosmišljenim iznimno učinkovitim benzinskim agregatom 1,5-litarskim turbom sa 103 kW/140 KS i 121 kW/165 KS (potrošnja goriva prema NEDC-u za Grand Sport: gradska vožnja 7,3 l/100 km, otvorena cesta 4,8 – 4,7 l/100 km, kombinirano 5,7 l/100 km; 130 – 129 g/km CO2; potrošnja goriva prema NEDC-u za Sports Tourer: gradska vožnja 7,7 – 7,5 l/100 km, otvorena cesta 5,3 – 4,8 l/100 km, kombinirano 6,2 – 5,8 l/100 km, 141 – 132 g/km CO2).Zatim valja istaknuti benzinski motor s vrha ponude za novu Insigniju. Taj 2-litarski turbo nudi 191 kW/260 KS i vršni okretni moment od 400 Nm između 3.000 i 4.000 okretaja u minuti (potrošnja goriva prema NEDC-u za Grand Sport: gradska vožnja 11 l/100 km, otvorena cesta 7 l/100 km, kombinirano 8,4 l/100 km; 197 g/km CO2; potrošnja goriva prema NEDC-u za Sports Tourer: gradska vožnja 11,5 l/100 km, otvorena cesta 7 l/100 km, kombinirano 8,7 l/100 km, 199 g/km CO2). Dvolitarski motor s četiri cilindra dolazi u kombinaciji s posve novim osmostepenim automatskim mjenjačem kod kojeg se stepeni prijenosa mijenjaju posebno glatko, vrlo profinjenim pogonom na sve točkove s vektorskom raspodjelom okretnog momenta – jedinstvenom značajkom u segmentu srednje velikih vozila. Kod tog tehnološki naprednog sistema pogona na sve točkove dvije spojke s više pločica zamjenjuju uobičajeni diferencijal na stražnjoj osovini pa točkovi mogu pojedinačno ubrzavati u djeliću sekunde, ovisno o voznoj situaciji.Predstavljanjem nove Opel Insignije proizvođač automobila iz Rüsselsheima ponudit će novi nivo individualizacije pod nazivom Opel Exclusive. U prvom koraku kupcima Opel Insignije bit će ponuđen neograničen izbor boja i alu-kotača. Kasnije će kupci moći birati i među brojnim kožnim presvlakama i drugim dizajnerskim detaljima koji će im omogućiti stvaranje automobila koji će se izdvajati u masi i odražavati njihov osobni odabir.Osnova ponude za novu Opel Insigniju je model s 1.5T benzinskim motorom snage 140 KS koji koštado registracije, a sadrži opremu kao što je klima uređaj, radio sa 7 zvučnika, color touchscreen 7”, USB, Bluetooth, kožni upravljač s komandama, ulaz i pokretanje bez ključa, ESP + 6 zračnih jastuka, električna parkirna kočnica, 4 električna prozora, grijane retrovizore, 4 LED poziciona svjetla, prednje LED žmigavce i još mnogo toga.U Opelu očekuju da će jedan od najprodavanijih modela na našem tržištu biti Insignia Edition Plus 1.6D od 136 KS koja do registracije koštai ima opremu kao što je dvozonski automatski klima-uređaj, Opel Eye prednja kamera s 5 funkcija, maglenke, senzor kiše, retrovizor s automatskim zatamnjenjem, park-pilot i alu-felge 17”.Ovom prilikom Opel je predstavio i svoju novu brand menadžericu u Bosni i Hercegovini. Ovaj put odabrali su Džejlu Glavović koja ima uspješnu karijeru modela još od 1998. godine kada je pobjedila na takmičenju Ford super models.