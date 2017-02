Francuska automobilska kompanija Alpine koja je u vlasništvu Renaulta uskoro će zvanično predstaviti svoj dugo očekivani sportski model A120. Do tada, dva su testna prototipa svoje posljednje kilometre napravili na ulicama Pariza.

Iako još uvijek nije zvanično potvrđeno, očekuje se da će kompanija Alpine svoj povratnički model A120 (čiji je naziv zvanično potvrđen) u produkcijskoj formi premijerno predstaviti na predstojećem Sajmu automobila u Ženevi. Uoči svjetske premijere u Alpine su odlučili da dva prototipa svoje posljednje testne kilometre naprave ispod noćnog neba u Parizu, što je propraćeno adekvatnim fotografijama.



Bez obzira na kamuflažu na karoserijama, svima je već jasno kako će izgledati produkcijski model A120 koji će stizati iz proizvodnih pogona jedne od najcjenjenijih automobilskih kompanija svih vremena koja je u prošlosti na svjetskoj rally sceni zabilježila značajne uspjehe.



Svi se slažu da je Alpine A120 veoma lijep automobil, ali vrijedi spomenuti i aerodinamičke karakteristike lagane aluminijske karoserije, zaključno sa potpuno ravnom podnicom po uzoru na podnice koje se godinama koriste na trkaćim automobilima.



U Alpine su već spomenuli da su sjedišta u A120 50 posto lakša od sjedišta u automobilima koji će modelu A120 biti direktni konkurenti, a još uvijek se ne zna hoće li ljuti protivnik Porscheovom modelu Cayman pokretat 1,8-litarski ili dvolitarski turbo benzinski četverocilindarski motor. Kako god, A120 bi od 0 do 100 km/h trebao stizati nakon 4,5 sekundi.



Alpine je već otvorila ranu rezervaciju za brojčano limitiranu seriju A120 Premiere Edition, a prvi primjerci do svojih bi kupaca trebali stići do kraja godine.