Na vrhu dizelske motorne ponude za Insigniju druge generacije sada je dvolitarski biturbo motor koji nudi 210 KS i 480 Nm najvećeg obrtnog momenta.

Opel će na Sajmu automobila u Frankfurtu premijerno predstaviti novi najsnažniji dizelski dvolitarski četverocilindarski motor koji će se uz Insigniju nuditi isključivo u kombinaciji s integralnim pogonom i 8-stepenim automatskim mjnejačem.



Novi dizelski motor potpomognut je s dva turbo-punjača, razvija 210 KS pri 4.000 obr/min i 480 Nm najvećeg obrtnog momenta pri 1.500 obr/min, a vjerovatno će uskoro biti ponuđen i uz Insigniju GSI.



Kombinovan s integralnim pogonom i 8-stepenim automatskim mjenjačem, motor ima dovoljno potencijala da Insignia od 0 do 100 km/h stigne nakon 7,9 sekundi, a maksimalna brzina automobila iznosi 233 km/h. Prosječna potrošnja goriva po WLTP standardima iznosi od 7,5 do 8 litara nakon 100 pređenih kilometara.



Motor će biti ponuđen uz sve karoserijske verzije Insignije (Grand Sport, Sports Tourer i Country Tourer), a potencijalnim kupcima bit će na raspolaganju odmah nakon frankfurtske premijere.



S novim motorom ukupna dizelska ponuda za Insigniju sada sadrži tri 1,6-litarske (od 110 do 136 KS) i dvije dvolitarske opcije (170 i 210 KS) koje po manje realnim NEDC standardima u prosjeku troše od 4 do 6,9 litara nakon 100 pređenih kilometara. Najniža prosječna emisija CO2 iznosi 105 g/km i nudi je 1,6-litarski ECOTEC turbodizelski motor.