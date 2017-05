MINI Cooper S E Countryman ALL4 prvi je model britanske premium marke u kojem hibridni plug-in pogon nudi mogućnost mobilnosti koja je isključivo električna, a time i bez emisija, uz to što nudi uzbuđenje sportske agilnosti i vrhunske svestranosti.

Zadatak pružanja efikasnog pogona naprijed dijeli se između trocilindarskog benzinskog motora i sinhronog električnog motora. Zajedno proizvode sistem izlazne snage od 165 kW/224 KS. Jednako impresivna je prosječna potrošnja goriva od 2,3 do 2,1 litre na 100 kilometara i emisija CO2 od 52 do 49 grama po kilometru (Vrijednosti na osnovu EU ciklusa ispitivanja za hibridna plug-in vozila).



MINI Cooper S E Countryman ALL4 se uz ovaj pogon nameće kao savršen auto za urbane vozače koji žele uživati u prednostima isključivo električne mobilnosti pri svakodnevnom putovanju između kuće i posla, a istovremeno imaju koristi od neograničene svestranosti dugačkih putovanja vikendom.



MINI Cooper S E Countryman ALL4 kombinira varijabilni koncept prostora najvećeg člana generacije novih modela s održivošću eDrive tehnologije BMW grupe i električnim pogonom na sve točkove. Motor s unutrašnjim izgaranjem pokreće prednje točkove, a električni motor zadnje točkove.



MINI Cooper S E Countryman ALL4 može biti pogonjen samo električnom energijom, ne samo u gradskom prometu, ali i puno dalje od toga - pri najvećoj brzini od 125 km/h i dosegom do 42 kilometra. Uzimajući snagu oba pogonska načina, pruža i zabavu u vožnji daleko od cesta koje se pojavljuju. "Hibridni plug-in koncept savršeno se podudara s novim MINI Countrymanom jer nudi inteligentni pogon na sve točkove kao i sposobnost pogona samo električnom energijom, kako u urbanim sredinama tako i na većim udaljenostima. Ovaj koncept je jedinstven u segmentu ", kaže Uwe Seitz, voditelj projekta MINI Cooper S E Countryman ALL4.



MINI Cooper S E Countryman ALL4 donosi novitete za ovu marku kao što su:

– Prvi hibridni plug-in model marke.

– Visokokvalitetne eDrive komponente BMW Grupe, konfigurirane tako da odgovaraju ovom specifičnom modelu, koje se nadovezuju na stručnost dobivenu iz razvoja BMW iPerformance automobila.

– Trocilindarski benzinski motor i električni motor kombiniraju kako bi proizveli ukupnu izlaznu snagu od 165 kW/224 KS.

– Potrošnja goriva u EU ciklusu ispitivanja: 2,3 - 2,1 litara/100 km, emisija CO2: 52 - 49 g/km.

– Električna vožnja pri brzinama do 125 km/h s dosegom do 42 kilometra.

– Novi doživljaj vožnje zbog električnog pogona na sve točkove ALL4.

– Litij-ionska visokonaponska baterija može se napuniti preko zidne kutije (wallbox) za 2 sata 30 minuta.

– Tri načina rada dostupna za odabir putem eDrive prekidača.

– Ekrani specifični za hibrid.