Od svjetske premijere u avgustu, novi BMW M5 privukao je pažnju širom svijeta. Na događaju SEMA Show u Las Vegasu, BMW predstavlja još jednu istaknutu ponudu, sveobuhvatan raspon ekskluzivnih M Performance dijelova za BMW M5.

Od svjetske premijere u avgustu, novi BMW M5 privukao je pažnju širom svijeta. Na događaju SEMA Show u Las Vegasu, BMW predstavlja još jednu istaknutu ponudu, sveobuhvatan raspon ekskluzivnih M Performance dijelova za BMW M5.