Nakon sedam godina na tržištu i više od milion prodanih primjeraka, šokantno pristupačni Dacijin model Duster dobija drugu generaciju. Kako bi ostao pristupačan, Renaultov rumunski odjel se odlučio za istu platformu s blago redizajniranom karoserijom i poboljšanom unutrašnjošću. S obzirom da se radi o popularnom modelu, privukao je pažnju talentovanih umjetnika, a među njima je X-Tomi Design, koji je osmislio nekoliko verzija novog Dustera.

Radi se o osnovnoj verziji, trovratnoj verziji, sportskom GT modelu i pickupu.



Prva verzija bi zaista mogla predstavljati osnovni model novog Dustera, posjeduje čelične točkove te retrovizore i ručke na vratima bez kapi laka. Dacia će se riještiti i maglenki kako bi početna cijena bila što niža, a ta odluka ima smisla s obzirom da je najjači argument SUV-a njegova pristupačnost.



Što se tiče pickupa, on bi također mogao postati stvarnost, posebno zbog činjenice da Renault u Sjevernoj Americi. Radi se o Daciji Oroch, pickupu koji je prisutan više od dvije godine. Fanovi Dacije se nadaju da će kompanija slično vozilo ponuditi i u Evropi, iako to još uvijek nije sigurno.



Trovratna verzija i sportski GT su čisto plod mašte.



Duster je jedan od najjeftinijih SUV-ova na tržištu, no, to ne znači da mu nedostaje tehnologije. Nove verzija će imati multi-view kameru, sistem upozorenja na vozilo u slijepom uglu, sistem ulaska u automobil bez ključa, automatske prednje svjetlosne sklopove, automatski klima-uređaj i zračnu zavjesu za što veću sigurnost. Pogon na sva četiri točka će biti ponuđen kao opcija.