Ukoliko ste imućni i želite posjedovati nešto što je nekada pripadalo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, sada imate priliku kupiti njegovu limuzinu.

Cadillacova limuzina se nalazi u Gloucestershireu u Velikoj Britaniji te je dizajnirana posebno za aktuelnog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Proizvedena je 1988. godine i nazvana je Cadillac Trump. Planirana je proizvodnja 50 limuzina, no, samo dvije su na kraju ugledale svjetlo dana. Jedna je uvezena u Veliku Britaniju 1991. godine, a prešla je svega 72.420 km. Aktuelni vlasnik je naveo da ima hrđe, ali ne previše s obzirom na to da se radi o automobilu starom 29 godina.



Vlasnik za limuzinu traži 50.000 funti, ali s obzirom na to da ide na aukciju, moguće je da će dobiti i više novca. Limuzinu pokreće 5,0-litarski motor, a u unutrašnjosti je TV uređaj, video, bife i druga oprema.