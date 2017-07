Prvi čovjek američke kompanije Elon Musk potvrdio je da će Tesla Model 3 u snažnijem izdanju biti ponuđen kupcima naredne godine.

Do tada, osnovni i najjeftiniji Teslin električni automobil Model 3 od 0 do 100 km/h stiže nakon 5,1 sekunde i razvija 225 km/h, što je daleko od sporog. Pored spomenutih performansi, jednim punjenjem baterija (u verziji s većim kapacitetom) može preći skoro 500 kilometara.Za kupce koji ipak žele još bolje performanse, Tesla će naredne godine ponuditi snažnije izdanje Modela 3 koje, istina, neće raspolagati potencijalom kojim raspolaže Model S P100D, ali će performanse biti znatno bolje od osnovne tek predstavljene verzije koja je svojim dimenzijama komparativna s modelima D segmenta, a kojom se Tesla pokušava približiti širem krugu kupaca njihovih elektropokretanih automobila.Od snažnijeg izdanja Modela 3, koji će zasigurno pokretati dva elektromotora, očekuje se ubrzanje od 0 do 100 km/h oko tri sekunde, a cijena "performance“ verzije ne bi trebalo da prelazi 55.000 eura.