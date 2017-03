Mercedes zbog prijavljenih požara na automobilima povlači 354.000 vozila

Foto: EPA

Kompanija Mercedes povlači 354.000 vozila u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), jer se dio anlasera može pregrijati i izazvati požar. Daimler AG odlučio se na ovakav potez zbog opasnosti od požara, nakon što je prijavljen 51 požar.

Kompanija Mercedes povlači 354.000 vozila u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), jer se dio anlasera može pregrijati i izazvati požar. Daimler AG odlučio se na ovakav potez zbog opasnosti od požara, nakon što je prijavljen 51 požar.

Prema pisanju Reutersa, njemačka kompanija je saopćila da požar na anlaseru može izazvati ozbiljne povrede pa čak izazvati i smrt. Povlačenje pokriva samo određene modele automobila C-klase, E-klase i CLA, te SUV vozila GLA i GLC proizvedene od 2015. do 2017. godine.



Ova odluka iz Mercedesa se odnosi na potencijalno neispravan osigurač.



"Naša vozila se neće prodavati dok se ne opreme dodatnim osiguračima", kazao je glasnogovornik Mercedes-Benza.



Saopćeno je da ukoliko se iz nekog razloga motor ili mjenjač ne mogu pokrenuti, može se dogoditi da u narednim pokušajima pokretanja motora dođe do pregrijavanja strujnog limitatora u anlaseru. Zbog toga može doći do pretjeranog zagrijavanja strujnog limitatora i topljena okolnih dijelova.



Mercedes je u junu 2016. godine pokrenuo istragu vezanu za spomenuti problem, nakon što je dobio izvještaje o termičkom oštećenju limitatora struje.