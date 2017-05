Cijena najeftinije S-Klase u Njemačkoj iznosi 88.446 eura, a odnosi se na model S350d 4Matic sa standardnim međuosovinskim rastojanjem.

Cijena najeftinije S-Klase u Njemačkoj iznosi 88.446 eura, a odnosi se na model S350d 4Matic sa standardnim međuosovinskim rastojanjem.

Nakon svjetske premijere koju je redizajnirana S-Klasa imala na sajmu automobila u Šangaju prije nešto više od mjesec dana, Mercedes je objavio cijene svoje luksuzne perjanice na domaćem tržištu na kojem je knjiga narudžbi otvorena od danas, a prvi primjerci S-Klase u evropske prodajne salone trebali bi stići do jula.



S-Klasa je u Šangaju predstavljena oznakama S350d, S400d, S560 i S63 uz koje stiže i pogon preko obje osovine (4Matic).



Prvi odozdo je model S350d za koji kupci u kombinaciji sa standardnim međuosovinskim rastojanjem (bez opcija) trebaju izdvojiti 88.446 eura. Cijena verzije s većim međuosovinskim rastojanjem iznosi 91.791 eura, a iza oznake S350d krije se trolitarski 6-cilindarski redni turbodizelski motor koji rasoplaže sa 286 KS i 600 Nm najvećeg obrtnog momenta.



Snažnija dizelska verzija stiže s oznakom S400d. Motor iz iste konfiguracije u tom slučaju raspolaže s 340 KS i 700 Nm najvećeg obrtnog momenta, a cijena iznosi 93.206, odnosno 96.479 eura u kombinaciji s povećanim međuosovinskim rastojanjem.



Oznaka S560 sa sobom donosi 4-litarski V8 biturbo motor s 469 KS i 700 Nm najvećeg obrtnog momenta, a može se dobiti sa standardnim (113.960 eura) i povećanim međuosovinskim rastojanjem (116.994 eura), a tu je i najluksuznija Maybach verzija za 143.508 eura.



Na vrhu ponude trenutno je model S63 s povećanim međuosovinskim rastojanjem, za koji treba izdvojiti 160.293 eura, a kupac zauzvrat može računati na 4-litarski biturbo V8 motor koji razvija 612 KS i 900 Nm najvećeg obrtnog momenta, što je dovoljno da ultraluksuzna limuzina od 0 do 100 km/h stiže nakon 3,5 sekundi. S63 sa standardnim međuosovinskim rastojanjem u ponudi će biti do kraja godine, a Mercedes će paralelno s njim pripremiti i prestižnu V12 verziju. Ponudu će na kraju kompletirati hibridni model.