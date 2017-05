U Volkswagenu su najavili da će još uvijek konceptni model up! GTI svoje produkcijsko izdanje dobiti već naredne godine.

S namjerom da podsjete na osobine koje su karakterisale prvi legendarni Golf GTI, u Volkswagenu su predstavili predprodukcijski konceptni model up! GTI čija bi serijska proizvodnja trebala krenuti u prvoj polovini naredne godine.



GTI (Grand Turismo Injection) tretman u slaučaju najmanjeg Volkswagenovog modela uključuje trocilindarski litarski turbo benzinski TSI motor koji raspolaže sa 115 KS, što je pet konjskih snaga više od potencijala s kojim je 1976. godine raspolagao četverocilindarski atmosferski motor u Golfu GTI.



115 KS i 230 Nm najvećeg obrtnog momenta protiv sebe imaju 997 kilograma, a rezultat omjera snage i mase učinio je da up! GTI od 0 do 100 km/h "potroši“ 8,8 sekundi i stigne do 197 km/h. Poređenja radi, prvi Golf GTI do "stotke“ stiže za 9 sekundi, a njegova maksimalna brzina iznosi 182 km/h.



Promjene na karoseriji uključuju redizajnirane odbojnike, spojler na trećim vratima, dvobojne 17-inčne aluminijske felge, karakteristične crvene GTI lajsne i crne aplikacije na bokovima. U odnosu na ostale up! modele, GTI je 15 milimetara bliži podlozi, a osnovno obilježje u unutrašnjosti bez sumnje je karakteristična karirana obloga sjedišta koja godinama prati GTI Volkswagene.



Kada stigne u prodajne salone, up! GTI bit će značajno jeftiniji od najnovijeg izdanja modela Polo s oznakom GTI. Do tada, publika će predprodukcijsko izdanje uživo moći vidjeti na godišnjem VW GTI okupljanju pored austrijskog jezera Wörthersee.