Kompanija Toyota namjerava predstaviti koncept Supra u oktobru tokom Sajma automobila u Tokiju.

To su dobre i loše vijesti u isto vrijeme. Dobre su jer ćemo konačno saznati šta možemo očekivati od budućeg produkcijskog modela s obzirom na to da će on zadržati mnogo karakteristika koncepta, a loše je to što ćemo na petu generaciju Supre čekati najmanje godinu dana. Neki su se nadali da će taj model vidjeti do kraja ove godine, no, to neće biti slučaj.Na forumu SupraMKV su objavljeni renderi automobila, koji su bazirani na najnovijim špijunskim fotografijama kamufliranih prototipa, kao i na konceptu FT-1, koji je predstavljen prije tri godine kao najava ponovnog rođenja Supre.Toyotina verzija automobila će se pojaviti 2018. godine, ali bismo BMW-ovu verziju pod nazivom Z5 mogli vidjeti već u septembru ove godine na Sajmu automobila u Frankfurtu.Dva modela će koristiti istu platformu, a proizvodit će se u istoj fabrici u Grazu u Austriji.