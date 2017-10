Kompanija Honda je na Sajmu automobila u Tokiju predstavila potpuno električni spotrski koncept pod nazivom Sports.

Honda Sports EV je potpuno električni sportski dvosjed koji bi prema njegovim performansama mogao popuniti prazninu između modela Civic Type R i NSX.



Predstavljanje sportskog koncepta je uslijedilo nakon što je debitovao Hondin Urban EV koncept na Sajmu automobila u Frankfurtu održanom u septembru. Taj model je dobio "zeleno svjetlo" za proitvodnju, no, indikacija za to u slučaju koncepta Sport EV zasad nema.



Koncept koristi istu platformu kao i Urban, ali ostali tehnički detalji nisu objavljeni. S obzirom na činjenicu da se radi o sportskom automobilu, on vjerovatno ima stražnji pogon.



Coupe s dva sjedišta dizajnom podsjeća na Urban, usvojio je retro izgled s okruglim prednjim i kockastim stražnjim svjetlima, dok je prednji Hondin logo osvijetljen.



Produženi poklopac motora i linija krova karakteristična za coupe daju automobilu tradicionalan izgled spotskog automobila iako je bogato opremljen naprednom tehnologijom. Iz Honde poručuju da Sport EV koristi umjetnu inteligenciju.



Sports EV će odigrati ulogu u Hondinoj strategiji elektrifikacije. Do 2030. godine će trećina prodanih automobila široom svijeta koristiti neki oblik elektrifikacije. Japanska kompanija namjerava ostvariti taj cilj u narednih pet godina kada je riječ o evropskom tržištu.