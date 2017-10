Preminuli direktor kompanije Apple Steve Jobs je vodio računa o dizajnu stvari koje je posjedovao, kao i koje je pomogao napraviti. Od Macintosha do iPhonea, njegov doprinos tehnologiji koja nas okružuje je velik. Fanovi sada imaju priliku kupiti jedan od njegovih automobila.

Radi se o BMW-u Z8 Titanium sive boje proizvedenom 2000. godine, koji je prešao manje od 25.000 kilometara.



Prema tvrdnjama aukcijske kuće RM Sotheby's, direktor kompanije Oracle je uvjerio Jobsa da kupi Z8 rekavši mu da je taj automobil vrhunac autoindustrije u to vrijeme. Jobs je potom kupio sivi Z8 s crnom unutrašnjošću, koji mu je dostavljen 6. oktobra 2000. godine. Bio je to 67. primjerak modela koji je BMW proizveo za svoje mušterije.



Model Z8 je bio pravi hit u svoje vrijeme, odlikovao ga je retro-moderni dizajn koji je inspirisan BMW-om 507 iz pedesetih godina. Roadster pokreće 4,9-litarski V8 motor uparen sa šestostepenim manuelnim mjenjačem.



BMW je proizveo svega 5.703 ovakva automobila, a 2.543 je uvezeno u SAD. Kasnije je Alpina preuzela proizvodnju i napravila nekoliko mehaničkih promjena među kojima je i ubacivanje automatskog mjenjača. Proizvedeno je još 555 automobila.



Roadster je imao dva vlasnika nakon Jobsa, drugi vlasnik ga je kupio 2003. godine i prodao godinu dana kasnije. Zbog odluke je požalio, pa je uvjerio novog vlasnika da mu ga proda. Bilo je to u aprilu 2006. godine. Drugi, odnosno tehnički četvrti vlasnik, zadržao je automobil do danas.



Z8 je redovno servisiran, posjeduje originalni tvrdi krov, pokrivač i još mnogo toga.



Automobil će biti prodan 6. decembra, a procjenjuje se da će dostići cijenu između 300.000 i 400.000 dolara.