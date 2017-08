Zvaničnici tvrde da Trumpov plan uključuje 3.900 novih vojnika u Afganistanu

Foto: EPA

Plan predsjednika Donalda Trumpa da okonča ćorsokak u najdužem američkom ratu i eliminira rastuću afganistansku ekstremističku prijetnju podrazumjeva slanje 3.900 novih američkih vojnika, saopćili su visoki zvaničnici u utorak. Prvi kontingent novih snaga očekuje se za nekoliko dana.

Plan predsjednika Donalda Trumpa da okonča ćorsokak u najdužem američkom ratu i eliminira rastuću afganistansku ekstremističku prijetnju podrazumjeva slanje 3.900 novih američkih vojnika, saopćili su visoki zvaničnici u utorak. Prvi kontingent novih snaga očekuje se za nekoliko dana.

U televizijskom obraćanju naciji u ponedjeljak navečer, Trump je odustao od svojih ranijih poziva za brzim napuštanjem Afganistana i ponovo je obavezao Sjedinjene Države na 16-godišnji sukob, rekavši da se američki vojnici moraju "boriti do pobjede". Upozorio je protiv grešaka napravljenih u Iraku, gdje je povlačenje američke vojske stvorilo vakum koji je brzo popunila džihadistička grupa Islamska država.



Trump nije potvrdio koliko vonjnika planira poslati u Afganistan, koji bi mogao postati najurgentnije pitanje u američkoj javnosti oko njegove strategije. U razgovorima za televizijske mreže, potpredsjednik Mike Pence također nije mogao dati nikakakve jasne odgovore. Umjesto toga, on je naveo planove Pentagona iz juna koji pozivaju na slanje 3.900 novih vojnika.



"Nivoi trupa su značajni, i mi ćemo slušati naše vojne zapovjednike po tom pitanju. A predsjednik će donijeti odluku u danima koji su pred nama", izjavio je Pence.



Američki zvaničnici tvrde da nema nikakve fiksne brojke. Oni, međutim, kažu da je Pentagon poručio Trumpu da treba poslati brojne svježe snage pored već 8.400 američkih vojnika u zemlji kako bi ostvarili Trumpov cilj "brisanja s lica zemlje Islamske države, slamanja al-Qaide, spriječavanja talibana da preuzmu vlast u Afganistanu i spriječavanja masovnih terorističkih napada protiv Amerike prije nego što se pojave".



Brojka od 3.900 novih vojnika uključuje trenere, snage sigurnosti i ostale trupe za podršku, sudeći po zvaničnicima, koji nisu bili ovlašteni da javno razgovaraju o detaljima vojnog planiranja i tražili su da ostanu anonimni. Tačan broj novih snaga može varirati od promjene uvjeta na terenu.



Ministar odbrane Jim Mattis također je odbio da potvrdi tačnu brojku, rekavši da čeka na instrukcije generala Josepha Dunforda, najvišeg američkog vojnog oficira. Mattis je kazao da će "reorganizirati" neke američke vojnike u Afganistanu u skladu s novom strategijom.



Prvi razmještaj očekuje se uskoro, vjerovatno u narednim danima, izjavio je visoki američki zvaničnik, iako nije bilo odmah jasno koliko će ih doći u prvom valu. Očekuje se da Mattis izda naređenje za njihovo slanje.



Prije nego što je postao predsjednik, Trump se žestoko zalagao za brzo povlačenje iz Afganistana i nazvao je rat u toj zemlji "masovnim gubljenjem američke krvi i bogatstva". U ponedjeljak je predložio vremenski neobavezujući angažman umjesto pristupa "zasnovanom na vremenskim rokovima", prenosi Associated Press.