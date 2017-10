Vijeće sigurnosti UN-a danas glasa o Siriji

Foto: EPA

Vijeće sigurnosti UN-a danas će glasati o nastavku istrage o napadima hemijskim oružjem u Siriji, navode diplomatski izvori u sjedištu svjetske organizacije.

To glasanje bi ulaganjem veta mogla blokirati Rusija koja prvo želi da se razmotri izvještaj o napadu sarinom, u kojem je u aprilu u sirijskom mjestu Han Sejhun stradalo više od 80 osoba. Taj izvještaj bi trebalo da bude objavljen u četvrtak.



SAD su zatražile glasanje o Nacrtu rezolucije koji će odboru stručnjaka UN-a i Organizacije za zabranu upotrebe hemijskog oružja omogućiti da još godinu dana istražuju okolnosti tog napada, kao i drugih napada u kojima su, kako se sumnja, sirijske vlasti koristile hemijsko oružje.



Sadašnji mandat tog istražnog odbora traje do 18. novembra.



Zapadne zemlje optužile su vojsku sirijskog predsednika Bashara al Assada za napad 4. aprila, za koji se sumnja da je izveden hemijskim oružjem, dok su sirijske vlasti to negirale i navele da su pogodile pobunjeničko skladište u kojem su bile hemikalije.



Kao odgovor na taj napad, američki predsjednik Donald Trump odobrio je napad raketama na sirijsku bazu Al Shayrat.