Urbi et Orbi: Papa Franjo pozvao Izraelce i Palestince na mir

Papa Franjo je u svojoj Božićnoj poruci izrazio nadu u mir u svijetu koji je zahvaćen ratom i terorizmom, a od ljudi zatražio da se sjete migranata, izbjeglica i onih pogođenih ekonomskom nestabilnošću uzrokovanom "obožavanjem novca".

Papa Franjo je u svojoj Božićnoj poruci izrazio nadu u mir u svijetu koji je zahvaćen ratom i terorizmom, a od ljudi zatražio da se sjete migranata, izbjeglica i onih pogođenih ekonomskom nestabilnošću uzrokovanom "obožavanjem novca".

Foto: EPA

Papa je od Palestinaca i Izraelaca zatražio da skupe hrabrost i po strani ostave mržnju i osvetu, te da "ispišu novu stranicu istorije".Tradicionalna papina poruka "Gradu i svijetu" (Urbi et Orbi) povezana je zajedničkom niti rata, nasilja i patnje u vrijeme kada bi trebalo da vlada harmonija i mir koji simbolišu novorođenog Isusa Krista."Mir onima koji su izgubili dragu osobu zbog brutalnih terorističkih djela, koja siju strah i smrt u srcima mnogih država i gradova", poručio je papa u obraćanju oko 40.000 ljudi okupljenih na Trgu Svetog Petra.Sigurnosne mjere su pojačane povodom Božićnog vikenda u Italiji i Vatikanu nakon što je italijanska policija ubila osobu za koju se smatra da je odgovorna za napad kamionom na pijacu u Berlinu."Danas ova poruka mira odlazi do kraja Zemlje da bi došla do svih ljudi, posebno uplašenih od rata i teških sukoba koji su, kako se čini, jači od težnji za mir", naveo je papa sa balkona bazilike Svetog Petra.On je pozvao na mir u Siriji i zatražio hitnu pomoć iscrpljenom stanovništvu Alepa, nad kojim su vladine snage preuzele kontrolu nakon četiri godine sukoba sa pobunjenicima.