Uhapšene još tri osobe, policija istražuje je li Salman Ramadan Abedi bio sam

Policija u Manchesteru istražuje da li je 22-godišnji Salman Ramadan Abedi koji je izvršio samoubilački napad tako što je u koncertnoj dvorani aktivirao eksplozivnu napravu kojom je bio opasan bio sam, a tokom istrage uhapšena su još tri muškarca.

U napadu su ubijene 22 osobe, a 59 je ranjeno. Stariji brat Salmana Ramadana Abeda uhapšen je u utorak, anakon terorističkog napada i izjave premijerke Therese May da napadi mogu biti nastavljeni Velika Britanija podigla je stepen pripravnosti na najveći nivo zbog čega vojno osoblje štiti ključna mjesta. To se u Londonu odnosi na Buckinghamsku palaču, Downing Street, veleposlanstva i Westminstersku palaču.



Nakon policijkskih savjeta Westminsterska palača je zatvorena je za javnost i tako će ostati do daljnjeg.



Među žrtvama su četrnaestogodišnja Nell Jones, osmogodišnja Saffie Roussos, Alison Howe, Lisa Lees, Jane Tweddle-Taylor, Martyn Hett, petnaestogodišnja Olivia Campbell, Kelly Brewster, John Atkinson, Georgina Callander te poljski park Marcin i Angelika Klis.



Povrijeđeni se nalaze u osam velikih bolnica u Manchesteru, a 20 ih je u kritičnom stanju. Među ranjenim je i 12 djece koji imaju manje od 16 godina.