U Londonu nove demonstracije protiv Trumpa zbog odluku o zabrani ulaska u SAD

Hiljade Britanaca tokom dana ponovo će izaći na ulice Londona i pokazati negodovanje zbog odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da zabrani ulazak državljanima sedam zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom u SAD.

Foto: EPA

Hiljade Britanaca tokom dana ponovo će izaći na ulice Londona i pokazati negodovanje zbog odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da zabrani ulazak državljanima sedam zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom u SAD.

The Guardian piše da će se demonstranti okupiti ispred zgrade Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Londonu nakon čega će krenuti i prema 10 Downing Streetu koji je službena adresa britanskog premijera.



Više od 11.000 ljudi najavilo je dolazak na današnje demonstracije, a britanski mediji podsjećaju da su ovo treći u nizu protesta u Londonu usmjereni protiv politike Donalda Trumpa.



Demonstracijama su se pridružile i neke od najistaknutijih muslimanskih i ljevičarskih organizacija koje će zajedno sa Britancima dići glas protiv rasizma.



Do ovakvog poteza došlo je nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump prije sedam dana zabranio ulaska putnicima iz sedam pretežno muslimanskih zemalja u SAD.



Trumpova zabrana od 27. januara prouzrokovala je pravi haos na aerodromima širom SAD-a s obzirom da je putnicima iz Irana, Iraka, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena odbijen ulazak u zemlju. To je praktično značilo da je odbijen ulaz i svim izbjeglicama, što je poremetilo živote hiljada ljudi koji godinama čekaju dobijanje azila u SAD-u.