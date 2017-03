Potpisivanje nove izmijenjene uredbe o zabrani ulaska u Ameriku državljanima šest većinski muslimanskih zemalja izazvalo je nove proteste ispred Bijele kuće u Washingtonu, kao i buru negativnih komentara na društvenim mrežama protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Potpisivanje nove izmijenjene uredbe o zabrani ulaska u Ameriku državljanima šest većinski muslimanskih zemalja izazvalo je nove proteste ispred Bijele kuće u Washingtonu, kao i buru negativnih komentara na društvenim mrežama protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Trump, we will not let you take a wrecking ball against the Statue of Liberty" -Joanne Lin of @ACLU pic.twitter.com/mbw9Nm200Q — The Task Force (@TheTaskForce) March 6, 2017

The evidence is overwhelming that Trump’s new travel ban is intended to discriminate against Muslims. https://t.co/kY3PeFJs3o — ACLU National (@ACLU) March 7, 2017

Muslim ban protest in front of the White House happening now, "No one should be attacked for the faith they choose to follow." #MuslimBan2 pic.twitter.com/Ai6KBG3LSt — CWS (@CWS_global) March 6, 2017

Stotine nezadovoljnih Amerikanaca okupilo se s transparentima u rukama ispred Bijele kuće, gdje su poručili Trumpu: "Vidimo se na sudu. Jednom zabrana ulaska muslimanima, ostaje uvijek zabrana".Sudeći prema komentarima na Twitteru, demonstranti su spremni za novu borbu protiv uredbe koju su nazvali "muslim ban 2".Na popisu nove uredbe su, baš kao i prvi put, državljani Sirije, Irana, Jemena, Libije, Somalije i Sudana. Zabrana ulaska u SAD ovaj put se ne odnosi na državljane Iraka. Međutim, demonstranti ističu da se "nova uredba ne razlikuje od prethodne"."Trumpova uredba je rasistička, ilegalna i temeljena na mržnji", pišu nezadovoljni Amerikanci na Twitteru.Trump je novu uredbu potpisao šest sedmica nakon što je njegova prva uredba o zabrani ulaska u SAD izazvala potpuni haos na američkim aerodromima, koju je na kraju zabranio savezni sud. Nova uredba će stupiti na snagu 16. marta.Podsjećamo, nakon potpisivanja prve uredbe o migrantima, hiljade ljudi okupile su se na ulicama širom SAD-a kao znak podrške Amerikancima islamske vjeroispovijesti.