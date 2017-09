Trump razbijesnio Britance: Teroristički gubitnici su vam bili ispred nosa

Foto: EPA

Predsjednik SAD Donald Trump je razbijesnio zvanični London i ponovo pokazao prstom u premijerku Theresu May, a nakon što je izjavio da su "teroristički gubitnici" iza napada u londonskom metrou bili poznati britanskoj policiji. Trump je na Twitteru komentirao napad za koji se sumnja da je teroristički.

"Još jedan teroristički napad koji su počinili gubitnici. Ovi su bolesni i pomahnitali ljudi bili ispred nosa Scotland Yardu. Moraju biti proaktivni", rekao je Trump.



Čini se da je tako otkrio obavještajne informacije iz sjedišta londonske policije. Nick Timothy, bivši šef kabineta premijerke May je rekao da Trumpove izjave ne pomažu.



"Tačno ili ne, a siguran sam da on to ne zna, ovakav potez lidera našeg saveznika ne pomaže", naveo je Timothy.



Slično se dogodilo priliko posljednjeg napada u Londonu kada su informacije o terorističkom napadu na koncert prvo procurile američkim medijima.