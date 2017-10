Trump izazvao bijes komentarom o kriminalu u UK, napravio poređenje s terorizmom

Donald Trump (Foto: EPA-EFE)

Donald Trump je optužen za poticanje na zločine iz mržnje komentarom na Twitteru u kojem je pogrešno povezao porast stope kriminala u Ujedinjenom Kraljevstvu s "radikalnim islamskim terorizmom".

Donald Trump je optužen za poticanje na zločine iz mržnje komentarom na Twitteru u kojem je pogrešno povezao porast stope kriminala u Ujedinjenom Kraljevstvu s "radikalnim islamskim terorizmom".

On je napisao da se stopa kriminala u Ujedinjenom Kraljevstvu povećala za 13 posto zbog "širenja islamskog terorizma", unatoč tome što se ova statistika odnosila na sva krivična djela, ne samo terorizam, izvještava BBC.



"Najnoviji izvještaj: "Stopa kriminala u Ujedinjenom Kraljevstvu porasla je za 13 posto na godišnjem nivou zbog radikalnog islamskog terorizma". To nije dobro, mi moramo zaštititi Ameriku!", napisao je američki predsjednik.



Poslanica u britanskom parlamentu iz reda laburista Yvette Cooper je kazala da njegova izjava potiče na nasilje i pokazuje neznanje, dok je bivši čelnik laburista Ed Miliband rekao da je Trump "moron".



"Stopa zločina iz mržnje je porasla za skoro 30 posto i gluposti poput ove objave Donalda Trumpa na Twitteru imaju namjeru da izazovu još više takvih zločina", rekla je Cooper.



Konzervativni zastupnik Nicholas Soames, unuk Winstona Churchilla, američkog predsjednika je nazvao "suludim idiotom" koji bi trebao "srediti kontrolu oružja".



Trump je u ovoj objavi na Twitteru koristio posljednje podatke Ureda za državnu statistiku u kojima je zabilježen porast od 13 posto u svim krivičnim djelima u 12 mjeseci do juna.



Ovi podaci se odnose samo na Englesku i Vels, a ne na cijelo Ujedinjeno Kraljevstvo. Škotska i Sjeverna Irska svoje podatke objavljuju zasebno.



Policija je u prethodnoj godini zabilježila 5,2 miliona krivičnih djela, od kojih najveći dio nije povezan s terorizmom.



Rast je zabilježen u krivičnim djelima protiv javnog reda, uhođenju i maltretiranju, posjedovanju oružja i pljačkama.



Ova statistika, u kojoj se ne navodi nikakva veza s "radikalnim islamskim terorizmom", pokazala je da je 35 od 664 ubistva u Engleskoj i Velsu rezultat terorističkih napada u Londonu i Manchesteru.