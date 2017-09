Svako deseto dijete na svijetu žrtva prisilnog rada

Više od 150 miliona djece, svako deseto na svijetu, žrtve su prisilnog rada, a nastojanja da se taj broj umanji sporo daju rezultate, saopćila je Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization-ILO).

U izvještaju ILO navodi se da skoro polovina te djece radi na opasnim poslovima, a više od jedne trećine ne ide u školu.



Iako je broj djece koja su prisiljena da rade smanjen za 94 miliona od 2000. godine, taj proces je usporen od 2012. do 2016. godine.



Prema procjenama ove agencije UN, ukupno 152 miliona djece, od koje 64 miliona djevojčica, žrtve su prisilnog rada.



Više od dvije trećine njih rade na porodičnim farmama ili firmama, dok je 71 odsto svih zaposleno u poljoprivredi.



Devet od 10 živi u Africi, Aziji i regionu Pacifika, saopštio je ILO, dok je subasaharska Afrika registrovala porast u radu djece od 2012. do 2016. godine.



"Afrika, u kojoj je procenat djece radnika najveći i u proporcionalnom i apsolutnom smislu, i gdje je napredak blokiran, ostaje i dalje poseban prioritet", saopćio je ILO.



U izvještaju se ukazuje na jaku vezu između djece žrtava prisilnog rada i sukoba i katastrofa koje dovode do nezaposlenosti i raseljavanja stanovništa, što djecu čini ranjivom.



Oko jedna trećina djece žrtava prisilnog rada uzrasta od pet do 14 godina, što je oko 36 miliona, ne ide u školu.