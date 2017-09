Uragan Irma je zahvatio Kubu te je donio snažne vjetrove i obilne padavine nakon što je nanio veliku štetu na nekoliko karipskih otoka.

Oluja pete kategorije je poštedila Bahame jer je promijenila svoju putanju.



Na Floridi je naređena evakuacija za 5,6 miliona ljudi, odnosno 25 posto ukupnog stanovništva ove američke države, jer se oluja približava. Dosad je na Karibima umrlo najmanje 20 ljudi.



Irma je ojačala u posljednjih nekoliko sati te je zahvatila arhipelag Camaguey kasno u petak, a rano u subotu su vjetrovi dostizali brzinu do 257 km/h. To su podaci Nacionalnog centra za uragane u SAD-u.



Upozorenje na uragan je trenutno na snazi u provincijama Camaguey, Ciego de Avila, Sancti Spiritus, VIlla Clara i Matanzas. Neke zajednice su ostale bez električne energije, a komunikacija je sve teža s udaljenijim gradovima na Kubi. Stanovništvo se nada da će oluja samo "okrznuti" Kubu na svom putu ka Floridi. Međutim, ipak se očekuju opasne poplave.



Oko 50.000 turista je evakuisano s Kube, a odmarališta na sjevernoj obali su sada prazna.



Uragan Irma će danas zahvatiti Floridu, a šef Američke federalne agencije za hitne situacije, Brock Long, upozorio je da će napraviti veliku štetu na Floridi ili u susjednim državama. Neki dijelovi Floride će danima biti bez struje.



Guverner Floride Rick Scott je rekao da se stanovnici Floride trebaju pripremiti za evakuaciju.



Druga oluja nazvana Jose nalazi se na Atlantiku iza Irme te se trenutno radi o uraganu četvrte kategorije s vjetrovima koji pušu brzinom do 240 km/h. Ima slučnu putanju kao i Irma, koja je uništila 95 posto objekata stanovnika Barbuda. Oni su napustili otok dok se Jose približava.



Uragan Katia u Meksičkom zaljevu je oluja prve kategorije te je zahvatila meksičku državu Veracruz u petak. Vjetar puše brzinom do 120 km/h, ali će u narednih nekoliko sati brzo oslabiti.