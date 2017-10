Snažna tropska oluja usmrtila je najmanje 22 osobe u centralnoj Americi, a razorno nevrijeme koje se pomjera prema sjeveru SAD-a, sinoć i jutros je najteže pogodilo Kostariku, Nikaragvu i Honduras.

UPDATE: Tropical Storm Nate has entered Costa Rica.Main roadways are still closed due to flooding and other causes. Houses are still flooded pic.twitter.com/hudaXO3NlP — Morgan🌻 (@morgan_may_) October 5, 2017

U zemljama Centralne Amerike proglašeno je vanredno stanje gdje je nestalo više od 20 osoba, prenosi BBC.Olujno nevrijeme prouzrokovalo je i pokretanje klizišta koja blokiraju puteve, uništavajući mostove i kuće. Također, stanovnici u ovom dijelu SAD-a suočavaju se i s poplavama, a meteorolozi najavljuju jake kiše i narednih dana.Više od 400.000 ljudi u Kostariki je ostalo bez vode, a hiljade spavaju u skloništima bez krova nad glavom.Najmanje osam ljudi poginulo je usljed snažne oluje, dok je još 11 osoba poginulo kada je oluja stigla do Nikaragve. Tri osobe su poginule u Hondurasu, uključujući dvije maloljetne osobe koje su se ugušile u rijeci.Još jedan čovjek je poginuo nakon što su se ogromne količine zemlje sručile na ulice u El Salvadoru, prenijeli su sigurnosni zvaničnici.Oluja je uništila infrastrukturu gradova u Centralnoj Americi, opustošila parkove i uništila domove. Autobusi i tramvaji ne saobraćaju u Kostariki, a otkazano je i nekoliko letova. Više nacionalnih parkova je zatvoreno iz predostrožnosti u Centralnoj Americi.Kako su upozorili iz američkih hidrometeoroloških zavoda, oluja će prerasti u uragan prve kategorije prije nego u nedjelju stigne na južnu obalu SAD-a.