Američke službe i dalje pokušavaju pronaći sve zarobljene stanovnike u poplavama koje su uslijedile nakon što je uragan Harvey zahvatio saveznu državu Texas.

Friend sent this from apt in Houston. "That's supposed to be interstate & NOT a ~river~ right there." 😳 #HoustonFlood @TxStormChasers pic.twitter.com/O2hkWeSnVo — 🅘🅝🅣🅔🅡🅕🅐🅒🅔7 (@interface7) August 27, 2017

Ayo Houston get ready to call up Perillo Tours to get around in the middle of Houston! pic.twitter.com/9uaRj3O1h1 — Sam Sung 🅥 (@SportsJinDC) August 27, 2017

Water pouring in the front door of channel 11 on Sunday morning. #khou11 #Houston pic.twitter.com/X5kDrCpdXN — The Bishop (@BillBishopKHOU) August 27, 2017

CNN navodi da je sinoć spašeno više od hiljadu osoba u Houstonu nakon što je uragan pogodio obalu američke savezne države Texas kao oluja kategorije četiri na Safir-Simpsonovoj skali što je najjače u proteklih deset godina.Meteorološke prognoze i dalje su zabrinjavajuće s obzirom na to da se najavljuje kako bi u Houstonu moglo svakog sata pasti od 12 do 15 litara kiše po četvornom metru zbog čega bi poplavljene saobraćajnice mogle postati neprohodne.BBC navodi da je prema nekim navodim broj žrtava porastao na pet, ali zvaničnici to još nisu potvrdili. Očekuje se da će broj stradalih porasti.Svjetski mediji prenose da metro u Houstonu još uvijek nije u funkciji, a da su lokalni zvaničnici poručili kako ih najviše brinu veliki nanosi vode.