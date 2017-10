Policija u Las Vegasu je dobila dojavu o najmanje jednom napadaču koji je otvorio vatru na ljude u blizini jednog hotela. Ubijeno je najmanje dvoje, a povrijeđeno 24 ljudi.

Active shooter Las Vegas strip I'm ok locked in my room lights off windows closed. Shooter is directly across the street. Shots heard on vid pic.twitter.com/Z4mz3E3bmE — Bryan Heifner (@HBryanBHHS) October 2, 2017

Video shows 'armada' of police and ambulances headed toward Las Vegas Strip amid reports of active shooter situation https://t.co/S2nAo6vkhx pic.twitter.com/zEteQQOxnH — ABC News (@ABC) October 2, 2017

Prema pisanju američkih medija, do pucnjave je došlo u blizini hotela u Las Vegasu u kojem se nalazi i kasino.Radi se o hotelu Mandalay Bay Resort i Casino u kojem se održavao koncert, a napadač je zapucao na ljude koji su došli na ovaj događaj.Ubrzo nakon pucnjave su na mjesto događaja stigli specijalci koji razmjenjuju vatru s napadačem. Područje oko hotela je blokirano.Na društvenim mrežama su objavljeni snimci na kojima se vidi kako ljudi bježe, a čuje se i pucnjava iz automatske puške.Poznati američki profesionalni igrač pokera Dan Bilzerian je također objavio snimak dok je bježao od napadača te je rekao da je djevojka pogođena u glavu.Glasnogovornica Univerzitetskog medicinskog centra u Las Vegasu Danita Cohen izjavila je da je primljeno najmanje 20 ranjenih ljudi.BBC je objavio da je ubijeno najmanje dvoje ljudi, dok je 24 povrijeđeno.