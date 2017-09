Pjongjang prijeti da će "potopiti" Japan, a SAD pretvoriti u "pepeo i tamu"

Kim Jong-un (Foto: EPA)

Sjevernokorejska državna agencija u četvrtak je objavila saopćenje zvaničnog Pjongjanga koji je zaprijetio upotrebom nuklearnog oružja kako bi "potopila" Japan, a Sjedinjene Američke Države pretvorila u "pepeo i tamu" zbog podrške rezoluciji i sankcijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija nametnutih toj zemlji zbog njene posljednje nuklearne probe.

Zvaničnici sjevernokorejskog azijsko-pacifičkog mirovnog komiteta, koji se bavi vanjskopolitičkim odnosima i propagandom, također su zatražili raspuštanje Vijeća sigurnosti, koje su nazvali "alatom zla" koji čine "novcem podmićene" države koje djeluju po naredbama SAD-a, izvještava Reuters.



"Četiri otoka tog arhipelaga trebaju biti potopljena u more nuklearnom bombom Juchea. Japan više ne treba da postoji u našoj blizini", navodi se u saopćenju ovog komiteta koje je prenijela državna sjevernokorejska novinska agencija KCNA.



Juche je sjevernokorejska službena politička ideologija koja kombinira marksizam i ekstremni oblik korejskog nacionalizma, a koju je zagovarao osnivač ove države Kim Il-Sung.



"Svedimo kopno SAD-a na pepeo i tamu. Izrazimo naš bijes kroz mobilizaciju svih sredstava osvete koja su do sada pripremana", navodi se u saopćenju.



U najnovijim sjevernokorejskim prijetnjama Japan se također kritizira zbog "plesanja kako sviraju" SAD, te se dodaje da Japanu nikada ne treba biti oprošteno što nije ponudio iskreno izvinjenje zbog "neoprostivih zločina protiv našeg naroda", očito aludirajući na agresiju koju je Japan izvršio nad tom zemljom.



U saopćenju Južna Koreja je nazvana "izdajnicima i psima" SAD-a.



Japanski zvaničnici su oštro osudili ovo saopćenje Sjeverne Koreje.



"Ovo saopćenje je izuzetno provokativno i nečuveno. To je nešto što značajno povećava regionalne tenzije i apsolutno je neprihvatljivo", kazao je u četvrtak na redovnoj konferenciji za medije generalni sekretar japanske vlade Yoshihide Suga.