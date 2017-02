Papa Franjo: Bolje je biti ateista nego licemjerni kršćanin

Foto: EPA

Kršćani koji iskorištavaju ljude, vode dvostruke živote i upliću se u "prljave poslove", zgražavaju Crkvu. Zapravo, možda je bolje biti ateista, rekao je papa Franjo u današnjoj propovijedi u Rimu.

"I toliko mnogo kršćana je takvo i ti ljudi zgražavaju druge. Koliko smo samo puta čuli, svi mi, u komšiluku ili negdje drugo, 'umjesto takav katolik, bolje je biti ateista'. To je to, skandal. Uništavate. Pokoravate. Ali šta je skandal? Skandal je govoriti jedno, a raditi drugo", rekao je papa, izvještava Radio Vatican.



Papa Franjo je rekao da primjera ovakvih skandaloznih radnji ima napretek, od onih koji se bave pranjem novca do vlasnika firmi koji idu na more dok zakidaju svoje radnike.



Od svog izbora 2013. godine papa je često govorio katolicima, i svećenicima i laicima, da prakticiraju ono što im vjera propovijeda.



Manje od dva mjeseca nakon izbora je rekao da bi kršćani trebali vidjeti ateiste kao dobre ljude ako čine dobre stvari.