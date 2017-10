Novinaru rečeno 25 minuta prije ubistva Kennedyja da zove Ambasadu SAD-a zbog "velike vijesti"

Američka vlast objavila je prije nekoliko dana 2.800 tajnih dokumenata o ubistvu bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Johna F. Kennedyja.

Svjetski mediji već su počeli analizirati objavljene dokumente poručujući kako bi to moglo potrajati i nekoliko mjeseci zbog obimnosti materijala.



U dokumentima stoji da je reporter britanskog lokalnog lista Cambridge Evening News zaprimio anonimni poziv u kojem mu je rečeno da nazove američku ambasadu radi velike vijesti.



Naknadno je utvrđeno kako se to dogodilo 25 minuta prije atentata na američkog predsjednika, a sve to piše u memorandumu zamjenika direktora CIA-e koji je upućen direktoru FBI-ja.



Svjetski mediji navode da je britanska tajna služba MI5 izračunala da se poziv dogodio 25 minuta prije atentata, a reporter je nakon saznanja da je Kennedy stvarno ubijen o svemu obavijestio lokalnu policijsku stanicu.



Reporter nikada ranije nije primao slične pozive, a MI5 je potvrdio kako je riječ o odanoj osobi koja nema kriminalnu prošlost. Britanska obavještajna služba obavezala se da će poduzeti mjere kako bi se sprovela bilo kakva potrebna istraga u Velikoj Britaniji o ubistvu Kennedya.