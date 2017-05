Putnički automobil zabio se u grupu pješaka na njujorškom Times Squareu, najmanje 19 osoba je povrijeđeno dok je jedna osoba preminula.

Kako piše New York Post, vozač je uhapšen i nalazi se pod kontrolom snaga sigurnosti. On je policiji od ranije poznat zbog vožnji u alkoholiziranom stanju.Jedan svjedok je kazao da je vozilo išlo u suprotnom smjeru, nakon čega je naletjelo na ivičnjak i udarilo pješake.Kako prenose američki mediji, vozač je oborio pješake upravljajući putničkim automobilom Honda.Policija je saopćila kako se prema prvim informacijama ne može govoriti o terorističkom napadu.Nesreća se desila u samom srcu najvećeg grada u SAD-u. Riječ je o najpoznatijem dijelu New Yorka na ostrvu Manhattan, Times Squareu, koji se smatra svojevrsnim centrom grada.