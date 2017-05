Muškarac koji je vozio automobil tri bloka ulica trotoarom na Times Squareu u New Yorku ubivši tinejdžera, a povrijedivši 22 osobe, kazao je kako je čuo glasove u glavi koji su mu rekli da to uradi.

Dvadesetšestogodišnji Richard Rojas, američki veteran koji je već dva puta hapšen zbog vožnje u pijanom stanju, sada je u pritvoru. Kazao je kako očekuje da će umrijeti.



"Trebali ste me upucati. Želio sam ih ubiti", rekao je nakon što je uhapšen.



Time Square je popularna turistička lokacija, a mnogi su se zabrinuli kada su ugledali automobil koji se kreće pješakom zonom. Incident se dogodio oko 11:55 sati po lokalnom vremenu.



Žrtve su ležale na trotoaru, a mnoge su bile odbačene daleko do svojih stvari i nisu imali cipele na nogama. Policajci i prolaznici su im pružili pomoć dok nije došla hitna pomoć.



"Muškarac me povukao s putanje automobila. Spasio mi je život", rekla je jedna trudnica.



Incident se dogodio nakon istih scenarija u Londonu, Nici i Berlinu, ali je gradonačelnik New Yorka kazao kako nema indikacija da je riječ o terorizmu.

Policija vjeruje da je muškarac bio pod dejstvom sintetičke marihuane, poznate kao K2. Inicijalni testovi pokazali su da nije imao alkohola u krvi.



Iza sebe ima kriminalnu historiju: ranije ovog mjeseca uhapšen je zbog prijetnji nožem muškarcu, 2015. godine zbog vožnje u pijanom stanju, 2013. godine proveo je dva mjeseca u vojnom zatvoru, a 2008. godine također je uhapšen zbog vožnje u pijanom stanju.



Iz mornarice se vratio s problemom alkoholizma. Susjedi su kazali kako je Rojas prolazio kroz težak period u svom životu.



Tinejdžerka koja je preminula imala je 18 godina. Identifikovana je kao Alyssa Elsman, a bila je u obilasku sa svojom rodbinom koja je došla iz Michigana. Njena 13-godišnja sestra je zadobila povrede.