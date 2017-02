NBC: Snowden bi mogao biti izručen SAD-u kao ruski poklon Trumpu

Obavještajni izvori iz Sjedinjenih Američkih Država navodno posjeduju informacije koje ukazuju na moguću ekstradiciju Edwarda Snowdena, prenosi NBC.

Bivši saradnik Nacionalne sigurnosne agencije koji je odgovoran za curenje podataka koji su ukazali na špijuniranje građana SAD-a bez potrebnog naloga mogao bi biti izručen Washingtonu kao "poklon Donaldu Trumpu".



Neimenovani visoki državni funkcioner kazao je za NBC da tajni obavještajni podaci ukazuju na namjeru Ruske Federacije o ekstradiciji Snowdena SAD-u.



S druge strane, Snowdenov američki advokat Ben Wizner je kazao da on i njegov štićenik nisu svjesni bilo kakvih planova za skoro izručenje, dodavši da Snowden nije zabrinut.



Njegov ruski advokat Anatolij Kučerena također je rekao da ne postoji razlog za izručenje Snowdena Sjedinjenim Američkim Državama.



Snowden je ipak reagovao putem Twittera, napisavši kako "pisanje NBC-a potvrđuje kako on nije ruski špijun", što ukazuje na to da informacije o mogućoj ekstradiciji mogu biti tačne.