Ministar unutrašnjih poslova Italije: Ponosni smo na policiju, Amri je bio najtraženiji čovjek u Evropi

Ministar unutrašnjih poslova Italije Marco Minniti na današnjoj konferenciji za medije u Rimu izjavio je kako nema sumnje da je u policijskoj akciji u Milanu ubijen osumnjičeni za napad u Berlinu Anis Amri te da je ponosan na talijansku policiju.

Foto: EPA

Minniti je izjavio da je pohvalno da je napadač iz Berlina ubijen vrlo brzo.



"Zahvaljujem se svima koji su učestvovali u ovoj akciji. Nije jednostavno znati da je terorizam svuda oko nas. Sada je riječ o međunarodnoj saradnji i ovo je poticaj da znamo kako ćemo reagirati naredni put. Zahvaljujem se policajcu Christianu Moviou koji je pucao, u ime cjelokupnog ministarstva i kompletne talijanske policije", izjavio je ministar unutrašnjih poslova Italije i dodao kako Italija treba biti vrlo ponosna na svoje sigurnosne snage.



Marco Minniti je izjavio da je Anis Amri bio najtraženiji čovjek u Evropi te da ga je policija odmah identificirala i neutralizirala.



"To znači da naša sigurnost radi veoma dobro. Naša policija je izuzetna", dodao je ministar.



On je na konferenciji za medije rekao nešto što je suprotno izvještajima talijanskih medija, odnosno da je Amri ubijen dok se kretao ulicom, dok su mediji saopćili da je osumnjičeni u vrijeme pucnjave bio u automobilu.



Podsjećamo da je osumnjičeni 24-godišnji Anis Amri ubijen sinoć u pucnjavi u Milanu te da je u Italiju stigao kao izbjeglica iz Tunisa 2011. godine, da je u toj zemlji neko vrijeme proveo u zatvoru zbog kriminalnih radnji.



"On je pucao na dva policajca. Oni su uzvratili vatru i tada ga i ubili. Njemački državni tužilac nije ni potvrdio ni negirao izvještaje u ovom trenutku", prenosi Telegraph.