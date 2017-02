Merkel: Njemačka će tražiti zajednički jezik s Trumpom "gdje god je to moguće"

Njemačka će tražiti zajednički jezik "gdje god je to moguće" s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, izjavila je u ponedjeljak njemačka kancelarka Angela Merkel, uprkos razlikama kada je u pitanju Trumpova zabrana ulaska građanima iz sedam većinski muslimanskih zemalja.

Foto: EPA

Njemačka je najveća evropska ekonomija. Sjedinjene Države bile su njen najveći pojedinačni trgovinski partner u 2015. dok je njemački izvoz značajno nadmašivao uvoz iz Amerike, i postoji briga u Berlinu zbog mogućnosti zauzimanja izraženog protekcionističkog pristupa Washingtona.



"Pokušat ćemo nalaziti zajednički jezik gdje god je to moguće", izjavila je Merkel novinarima u Minhenu.



Naglasila je značaj NATO-a i priznala je potrebu da Njemačka "učini više na polju odbrane".



Bivši predsjednik Barack Obama također je vršio pritisak na evropske saveznike da ulože više u troškove odbrane, "ali je to sada dobilo i veći značaj", kazala je Merkel.



"Vidjet ćemo, temu po temu, gdje možemo sarađivati i gdje imamo različita mišljenja. U njemačkom je interesu, međutim, da ojačamo zajednički jezik tamo gdje je moguće, s naše strane, od saradnje obavještajnih služni do vojnih pitanja, i naravno, do činjenice da su Sjedinjene Države najveći trgovinski partner Njemačke", izjavila je Merkel.



Trump je nazivao NATO "zastarjelim". Bijela kuća saopćila je, ipak da su se dvoje čelnika saglasilo tokom razgovora od prije sedmicu dana o "suštinskom značaju" NATO-a za transatlantske odnose.



Merkel je kritikovala imigracijska ograničenja koje je uveo Trump, ali se inače suzdržavala u komentarima nove američke administracije.



Upitana da li njemačke kompanije i banke trebaju da se štite od eventulanih protekcionističkih američkih mjera, ona je odgovorila: "nemam razloga da spekuliram".



"Moramo vidjeti šta američka administracija čini, i tada ćemo razmotriti da li da reagiramo ili ne", kazala je.



Merkel je ponovila svoje obavezivanje na multilateralizam i trgovinske sporazume, prenosi AP.