Mark Zuckerberg: Moramo spasiti globalizaciju

Mark Zuckerberg je otkrio svoju duboku zabrinutost kada je riječ o okretanju i protivljenju globalizaciji. U intervjuu za BBC, osnivač Facebooka rekao je da su lažne vijesti i polarizirani stavovi oštetili zajedničko razumijevanje.

Foto: EPA

Zuckerberg je rekao da uprkos tome ljudi ne smiju očajavati i tek tako ne raditi ništa, već trebaju graditi društvene infrastrukture.



"Kada sam pokrenuo Facebook, misija povezivanja svijeta nije bila kontroverzna. Bila je to pretpostavka koju su imali svi ljudi - svake godine svijet će se sve više povezivati i sve stvari su išle u tom pravcu. Ali sada je ta vizija postala kontroverznija", kazao je osnivač Facebooka.







Zuckerberg misli da se ljudi širom svijeta osjećaju zapostavljenima usljed globalizacije i kako se zbog toga žele povući.



"Postoje osobe širom svijeta koje se osjećaju zapostavljeno usljed globalizacije i brzih promjena do kojih je došlo i zato su se stvorili pokreti koji se žele povući iz nekih od tih globalnih veza", kazao je Mark.



Rekao je kako je ranije postojao stav da će se sve popraviti kada se svijet poveže te kako vjeruje kako će do toga na kraju doći, ali kako se nije razmišljalo o nekim izazovima globalizacije.