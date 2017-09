Kim Jong-un: Trump je uvrijedio Sjevernu Koreju i mene, platit će zbog svojih izjava

Kim Jong-un (Foto: KCNA)

Sjevernokorejski lider Kim Jong-un je u jednom od svojih veoma rijetkih pojavljivanja u medijima izjavio da će američki predsjednik Donald Trump snositi posljedice zbog izjava u UN-u, javlja BBC.

Jong-un se oglasio putem sjevernokorejskih državnih medije te je rekao da ga je Trump uvjerio da Sjeverna Koreja s punim pravom razvija oružje. Lider je dodao da će američki predsjednik "platiti" zbog izjava u UN-u.



Podsjetimo, Trump je u utorak izjavio da će Sjeverna Koreja biti totalno uništena ukoliko SAD budu prisiljene da se brane. Predsjednik je tokom svog govora Kima nazvao "čovjekom s raketom u samoubilačkoj misiji".



Tenzije između dviju zemalja su visoke, a tome doprinosi zapaljiva retorika u proteklih nekoliko mjeseci. Sjeverna Koreja često trenira projektile te je obavila svoj šesti test uprkos međunarodnom protivljenju i osudama.



Sjevernokorejski ministar vanjskih poslova Ri Yong-ho je ranije uporedio Trumpov govor s psećim lavežom te je upozorio da bi Pyongyang mogao testirati hidrogensku bombu u Pacifiku kao odgovor na prijetnje američkog predsjednika.



"To bi mogla biti najsnažnija detonacija hidrogenske bombe u Pacifiku. Zasad ne znamo kakve ćemo mjere poduzeti, naredbu će donijeti Kim Jong-un", kazao je Ri.



Kim je putem državne novinske agencije KCNA rekao da ga je Trump uvjerio da je na pravom putu koji će slijediti do kraja, kao i da ga američki predsjednik neće uplašiti niti zaustaviti.



"Trump me je uvrijedio, kao i moju zemlju pred očima javnosti. Bilo je to najsvjesnije proglašenje rata u historiji. Sjeverna Koreja će razmotriti kontramjere kako bi Trump platio zbog svojih izjava", dodao je Kim.



Eksperti tvrde da je ovo prvo direktno obraćanje sjevernokorejskog lidera internacionalnom auditoriju, nakon čega su uslijedile kritike vlade Japana.



"Odgovor i ponašanje Sjeverne Koreje su provokativni kada je riječ o reginonalnoj i međunarodnoj sigurnosti te su u potpunosti neprihvatljivi", izjavio je japanski zvaničnik Yoshihide Suga.



Trump je u četvrtak odobrio nove sankcije koje će biti primijenjene na sve kompanije i finansijske institucije koje posluju sa Sjevernom Korejom.