Omladina u Kataloniji i Baskiji u vrijeme najvećeg priliva turista u Španiju na odmor okačila je na visokim zgradama transparente sa porukom "Turisti, idite kući".

Mostrem el nostre suport a l'organització juvenil @Arran_jovent , cal combatre el barricidi per tots els mitjans.https://t.co/vDdUqbQSCz pic.twitter.com/0QVpKOdj2X — CUP Capgirem BCN ♀ (@CUPBarcelona) 31. srpnja 2017.

Iako turisti u toj zemlji godišnje troše milione eura, glasnogovornik ljevičara koji stoje iza ove ideje kazao je kako je model masovnog turizma osiromašio radničku klasu.Ljevičarima je plan da 17. augusta u San Sebastianu tokom velikog festivala Semana Grande održe marš protiv turizma.Regionalni zvaničnici kažu da su ovi protesti pojedinačan slučaj i insistiraju da su svi turisti dobrodošli. Osuđuju bilo kakav vandalizam i naglašavaju da je turizam industrija od vitalne važnosti za Španiju.U protekloj godini tu zemlju je posjetilo rekordnih 75,6 miliona turista, a samo u Kataloniji bilo ih je 18 miliona, što znači da je to najpopularnija španska regija.U Barceloni i Majorci je bilo slučajeva vandalizma usmjerenog ka turistima, a potom nedavno i u San Sebastianu, turističkom magnetu Baskije, piše BBC. U jednom dramatičnom incidentu nekoliko maskiranih osoba napalo je autobus sa turistima blizu fudbalskog stadiona u Barceloni. Probušili su mu gumu i okačili transparent "Turizam ubija komšiluk". Nijedan od putnika pritom nije povrijeđen.Odgovornost za napad su preuzeli članovi ljevičarskog omladinskog pokreta Arran Jovent povezanog sa antikapitalističkom partijom CUP koja zagovara nezavisnost Katalonije. Oni tvrde da model masovnog turizma ljude pretvara u robove, a zemlju u zabavni park te da od cijele priče korist imaju samo bogati. Na jednom od protesta okačili su poruke "Ovo nije turizam već invazija" i "Barcelona nije na prodaju". Na Twitteru su proširili debatu i koriste hashtag #touristgohome. Za svoje proteste kažu da nisu vandalizam nego samoodbrana."Kada morate potpisati loše ugovore o radu, to je nasilje, baš kao što je i kada morate napustiti svoj komšiluk zbog turizma", poručuju.Prema anketama provedenim među stanovnicima Barcelone u junu, turizam im predstavlja najveći problem, uprkos visokoj stopi nezaposlenosti i lošem transportu, stavkama koje su se našle na drugom i trećem mjestu. To je prvi put da se turizam našao na vrhu ovakve liste.Gradonačelnik Gerardo Pisarello ne vjeruje da postoji "turistofobija" niti da se stanovnici Barcelone protive razvoju turizma, već ističe kako žele da turizam bude bolje regulisan. Za lošu regulativu krivi jeftine smještajne kapacitete u gradu, poput onih koji se nude putem Airbnba.Novinarka BBC-a iz Barcelone Carol Olona kaže da je želja za što većom zaradom od turizma povisila cijene u gradskom centru. Iako mnogi mladi Španci ne zarađuju više od 1.000 eura mjesečno, obični apartman u centru Barcelone košta 800 eura i više. U periodu od 2014. do 2016. cijene najma su porasle za više od 10 posto te se mnogi stanovnici suočavaju s poteškoćama u pronalasku cjenovno prihvatljivog stana ili se preseljavaju u predgrađe.Problemi s balansiranjem u oblasti turizma osjete se i na Majorci, ali su mnogi svjesni da je ta grana vitalni izvor prihoda te se, kako poručuju, "ne žele igrati sa kokom koja nosi zlatna jaja".