IDIL-u u Siriji priključilo se najviše Rusa, iz BiH otišlo 248 muškaraca, 60 žena i 81 dijete

Centar The Soufan objavio je istraživanje pod nazivom "Beyond the caliphate: Foreign fighters and the threat of returnees" u kojem su istražili koliko građana zemalja svijeta je otišlo u Siriju i Irak kako bi se borilo za IDIL. Na prvom mjestu je Rusija sa 3.417 boraca.

