Tropska oluja Harvey je zahvatila američku državu Louisianu nakon što je u Houstonu u Teksasu uzrokovala teške poplave.

Sada se za posljedice Harveyja sprema New Orleans koji je 2005. godine uništio uragan Katrina. U narednih 36 sati će pasti 25 cm kiše, zbog čega postoji veliki rizik od poplava. Oluja je ranije imala status uragana te je na ovu regiju donijela rekordne padavine. Veliki dio Houstona je pod vodom, a više od 20 osoba je umrlo.



Hiljade ljudi su napustile svoje domove u potrazi za skloništem usljed teških poplava.



Houston je četvrti američki grad po broju stanovnika, a vlasti su uvele policijski sat kako bi se spriječilo pljačkanje napuštenih domova. U međuvremenu se vlasti i volonteri bore kako bi spasili zarobljene ljude i pružili sklonište onima koji su zbog poplava napustili svoje domove. Policijski sat traje od ponoći do 5:00 sati ujutro, ali ne važi za volontere i one koji pomažu u spasilačkim operacijama te ljude koji idu na posao i vraćaju se kućama.



Padavine u Teksasu su rekordne za kontinentalni dio SAD-a. Američki predsjednik Donald Trump je u utorak boravio u posjeti Teksasu kako bi vidio svu štetu koju je prouzrokovala oluja Harvey. Bio je u društvu svoje supruge, prve dame Melanije Trump. On je proglasio vanredno stanje u Teksaasu i Louisiani, čime su odobrena finansijska sredstva i druge vrste pomoći.



Harvey je bio najsnažniji uragan koji je zabilježen u Teksasu u posljednjih 50 godina.