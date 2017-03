Francuska: Hoće li Fillon ostati u utrci na izborima nakon korupcijskog skandala

Foto: EPA

Obećanje Francoisa Fillona da neće odustati od francuske predsjedničke utrke bit će testirano danas, kada je najavljeno okupljanje rukovodstva stranke, kako bi razmotrili njegovu sudbinu usred korupcijskih skandala.

Rukovodstvo Republikanske stranke, desnog centra, će se sastati kako bi razgovarali o Fillonovoj budućnosti nakon optužbi za pronevjeru, što je potkopalo kampanju i navelo veliki broj njegovih pristalica da povuku svoju podršku.



Francois Fillon je u nedjelju navečer izjavio da će ostati u utrci, nakon što su se proširile spekulacije da bi se mogao povući.



"Niko ne može da me spriječi kao kandidata", rekao je on na France 2 televiziji, dodavši da je svaka promjena blizu izbora nužno osuđena na propast.



Fillon je naglasio da je on, kao unutarstranački izabranik, legitimni kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima.



Bivši premijer Francuske Fillon bio je dva mjeseca favorit na izborima koji su u Francuskoj okarakterisani kao najvažniji u posljednjim decenijama.



Njegovo povlačenje vjerovatno bi pomoglo strujama koje rade protiv Evropske unije, eura i migracija, kao što je Marine Le Pen iz Nacionalnog fronta.



Neki republikanski rukovodioci su predložili da bivši premijer Alain Juppe treba zamijeniti Fillona kao kandidata stranke.