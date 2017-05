Europol: Cyber napadima zahvaćeno 200.000 ljudi u 150 zemalja svijeta

Policijska agencija Evropske unije Europol objavila je danas da je hakerskim napadima koji su počeli u petak zahvaćeno više od 200.000 ljudi u 150 zemalja svijeta.

Kako je kazao šef Europola Rob Wainwright, ovaj slučaj je po svojim razmjerama dosad neviđen. On je upozorio da bi još i više ljudi moglo biti pogođeno kompjuterskim virusom, odnosno malicioznim softverom koji za dalje funkcionisanje sistema zahtijeva uplatu novca u bitcoinima, virtuelnoj valuti.



Virus preuzima kontrolu nad datotekama korisnika i traži plaćanje, a najteže pogođene zemlje su Rusija i Velika Britanija.



Eksperti kažu da bi moglo doći do novog vala hakerskih napada i upozoravaju korisnike da urade update svojih programa za zaštitu.



Ovaj softver, tzv. ransomware je, kako tvrdi Wainwright, kombinovan sa worm aplikacijom koja omogućava brzo širenje virusa kroz mrežu.



"Zbog toga vidimo da brojke o ugroženima sve vrijeme rastu", dodao je.



Iako je privremeni patch ranije usporio širenje virusa, napadači su objavili novu verziju softvera. Kompanije moraju osigurati update svojih sistema i popravak štete patchevima tamo gdje je potrebno. To trebaju uraditi prije početka nove radne sedmice, poručeno je.



U Engleskoj se sa problemima ove vrste susreće 48 zdravstvenih institucija.



Stručnjak Europola ističe da se dogodio "neselektivni napad širom svijeta na više industrija i pružalaca usluga", uključujući njemački Deutsche Bahn, španski telekom operator Telefonica, američke gigante FedEx i rusko Ministarstvo unutrašnjih poslova. Međutim, do sada je zabilježeno iznenađujuće malo uplata žrtava napada. BBC navodi da je hakerima dosad uplaćeno oko 26.000 eura.



Šef Europola kaže da njegova agencija sarađuje sa američkim FBI-jem kako bi pronašli odgovorne osobe, a vjeruje da je u slučaj uključeno više ljudi.



Virus iskorištava ranjivost softvera Microsoft Windowsa, a prva ga je identifikovala američka Agencija za nacionalnu sigurnost.