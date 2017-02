Broj osoba umrlih zbog obilnog snijega i lavina u Afganistanu veći je od 100, navodi se u najnovijem izvještaju.

U najsmrtonosnijem incidentu je poginulo 53 ljudi, a to se dogodilo u selu gdje se pokrenula lavina. Selo se nalazi u Nuristanu, sjeveroistočnoj afganistanskoj provinciji na granici s Pakistanom.



Također, trinaest ljudi je poginullo u lavini u sjevernom dijelu Pakistana od čega devetero u Chitralu.



Desetine kuća je uništeno, a neki ljudi su se smrzli jer su ostali zaglavljeni u automobilima.



Afganistanski ministar za prirodne katastrofe Wais Ahmad Barmak je potvrdio da je broj žrtava veći od 106.



"Lavine su zatrpale dva cijela sela", izjavio je glasnogovornik ministarstva.



Do lavine je došlo i u susjednoj planinskoj provinciji Badakhshan, gdje spasioci imaju velikih problema pri dolasku do zarobljenih ljudi zbog lošeg vremena i neprohodnih ulica.



Dva helikoptera su uključena u potragu za preživjelim, a također dostavljaju i pomoć. Glavni aerodrom u Kabulu je zatvoren zbog snijega i leda na pisti.



Na autoputu Kabul - Kandahar policija i vojnici su izvukli 250 zarobljenih automobila.



Zvaničnici su upozorili da se mogu očekivati nove snježne oluje i lavine.