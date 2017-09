Britanski parlament i zvanično podržao Brexit, May zadovoljna "historijskom odlukom"

Foto: EPA-EFE

Zastupnici u britanskom parlamentu glasali su u noći s ponedjeljka na utorak za podršku zakonu o izlasku Britanije iz Evropske unije, omogućivši da on uđe u sljedeću fazu parlamentarnog procesa, te su se izjasnili protiv pokušaja opozicionih Laburista da blokiraju nastavak donošenja zakonodavnog okvira kojim će se razvrgnuti političke, finansijske i pravne veze s EU.

Laburisti su vladu pozvali da popusti prilikom donošenja zakona o povlačenju Britanije iz EU, navodeći da nekoliko članova zakona omogućuje vladi da "ugrabi moć".



Nakon više od osam sati rasprave, zastupnici u britanskom parlamentu su, s 326 glasova 'za' i 290 'protiv', glasali za odbijanje amandmana Laburista, koji bi zaustavio zakon i onemogućio da on prijeđe u sljedeću fazu parlamentarnog procesa te su u drugom čitanju podržali zakon o povlačenju iz EU.



Britanska premijerka Theresa May pozdravila je glasanje u parlamentu i podršku zakonu o razvrgavanju veza s Evropskom unijom navodeći da ta odluka znači, kako je rekla, "da možemo nastaviti s pregovorima na solidnim temeljima".



"Rano jutros parlament je donio historijsku odluku da podupre volju britanskog naroda i glasa za zakon koji daje sigurnost i jasnoću uoči našeg povlačenja iz Evropske unije", kazala je May u izjavi nakon glasanja, prenosi Hina.



"Iako ostaje još dosta toga za napraviti, ova odluka znači da možemo nastaviti s pregovorima na solidnim temeljima te nastavljamo ohrabrivati zastupnike iz svih dijelova Ujedinjenog Kraljevstva da rade zajedno na podršci ovom vitalno važnom zakonu", istaknula je britanska premijerka.



Zakon o kojem je riječ predviđa prenošenje zakona EU-a na britansko zakonodavstvo kako bi se osiguralo da Britanija ima zakone koji funkcioniraju i isti pravni okvir kao i EU u trenutku Brexita.



Tzv. Repeal Bill centralni je dio vladina plana da Britanija 2019. izađe iz Unije, prekidajući nakon više od 40 godina učestvovanje Londona u donošenju evropskih zakona i dokidajući sporazum kojim je Britanija postala članica EU-a 1972.